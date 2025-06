In un comunicato che accompagna il rapporto, la commissione ha accusato Israele di aver “distrutto il sistema dell’istruzione e più di metà dei siti religiosi e culturali di Gaza nell’ambito di un assalto generalizzato e incessante contro il popolo palestinese, durante il quale le forze armate israeliane hanno commesso crimini di guerra e il crimine contro l’umanità di sterminio”.

“La vasta distruzione materiale, lo smantellamento del sistema dell’istruzione e gli attacchi contro siti culturali e religiosi non si limitano a colpire gli abitanti di Gaza nell’immediato, ma compromettono il futuro del popolo palestinese, compreso il suo diritto all’autodeterminazione”, ha affermato la commissione nel suo rapporto.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“È ormai evidente che Israele sta conducendo una campagna coordinata per annientare i palestinesi a Gaza”, ha dichiarato la presidente della commissione, la sudafricana Navi Pillay, che è stata presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, giudice della Corte penale internazionale (Cpi) e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani.

“I bambini di Gaza hanno perso la loro infanzia”, ha aggiunto Pillay, che considera particolarmente preoccupanti “gli attacchi generalizzati contro le scuole non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania”.

La commissione d’inchiesta indipendente, composta da tre membri, era stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel maggio 2021 per indagare sulle violazioni del diritto internazionale commesse in Israele e nei Territori palestinesi occupati.