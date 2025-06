Il 10 giugno la corte suprema argentina ha confermato la condanna dell’ex presidente peronista Cristina Fernández a una pena detentiva di sei anni e all’ineleggibilità a vita per frode.

Secondo la corte, “le sentenze di primo e secondo grado erano basate su prove molto solide”. Di conseguenza, i giudici hanno respinto il ricorso presentato da Fernández, principale oppositrice del presidente ultraliberista Javier Milei.

Avendo 72 anni, Fernández sarà probabilmente messa agli arresti domiciliari e non in prigione. Avrà cinque giorni di tempo per consegnarsi alle autorità e cominciare a scontare la pena.