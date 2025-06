Un nuovo ciclo di negoziati sul programma nucleare iraniano tra Stati Uniti e Iran era previsto per il 15 giugno, in un contesto di forte tensione, ma negli ultimi giorni si erano intensificate le voci su un’imminente azione militare israeliana.

Negli Stati Uniti, alleato storico di Israele, il presidente Donald Trump ha convocato il consiglio per la sicurezza nazionale. Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che Israele ha spiegato l’attacco definendolo “necessario per la propria difesa”.

Trump, che a metà aprile ha ripreso i colloqui indiretti con l’Iran sul suo programma nucleare, aveva avvertito giovedì di una possibile azione israeliana contro i siti nucleari.

In previsione di un “conflitto su larga scala” in Medio Oriente, Washington ha ridotto il personale diplomatico nella regione, in particolare in Iraq.

L’Iran non riconosce Israele e il suo programma nucleare è considerato una minaccia esistenziale da Tel Aviv. Teheran aveva avvertito mercoledì che, in caso di fallimento dei colloqui, avrebbe potuto colpire le basi militari statunitensi nella regione. Il sesto ciclo di negoziati è previsto domenica a Mascate, in Oman.