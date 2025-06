Il 16 giugno un medico siriano accusato di aver torturato oppositori del regime di Bashar al Assad è stato condannato all’ergastolo a Francoforte, in Germania, al termine di un processo durato più di tre anni.

Arrivato in Germania nel 2015, Alaa Moussa aveva lavorato come chirurgo ortopedico fino al 2020, quando era stato riconosciuto da alcuni rifugiati siriani e arrestato per i crimini commessi sui detenuti negli ospedali militari di Damasco e Homs durante la guerra civile in Siria.

Moussa aveva negato tutte le accuse, tra cui quella di aver dato fuoco ai genitali di un adolescente e di aver somministrato un’iniezione letale a un detenuto che si era ribellato alle percosse.