A più di dieci anni dalla scoperta presso un ex centro d’accoglienza cattolico di una fossa comune in cui sono sepolti 796 bambini, alcuni operai hanno avviato i lavori propedeutici alle prime esumazioni previste per luglio.

Nel 2014 la storica irlandese Catherine Corless aveva dimostrato che i bambini, di età compresa tra pochi giorni e nove anni, erano morti nell’istituto religioso, che si trova a Tuam, circa 220 chilometri a ovest di Dublino.

“Quando ho cominciato a lavorare a questo progetto nessuno voleva ascoltarmi”, ha dichiarato all’Afp Corless, 71 anni.

Le sue ricerche avevano permesso d’identificare il luogo in cui i corpi erano stati sepolti, dove il 10 luglio cominceranno gli scavi: l’ex fossa settica dell’istituto.

Anche se questa struttura per donne incinte non sposate e per i loro bambini era stata demolita nel 1972 per fare posto a un complesso residenziale, la fossa settica è rimasta intatta.

Resti umani di neonati erano già stati rinvenuti nella fossa comune durante i primi scavi condotti tra il 2016 e il 2017.