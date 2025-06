Il 15 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato nuove operazioni antimmigrazione a Los Angeles, Chicago e New York nell’ambito del “più grande piano di espulsioni di massa nella storia degli Stati Uniti”, prendendo volutamente di mira “città amministrate dalla sinistra radicale”.

“Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per arrestare ed espellere gli immigrati irregolari che vivono nelle più grandi città statunitensi, in particolare Los Angeles, Chicago e New York”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social. “Queste e altre città sono il cuore del potere democratico”.

Le espulsioni di massa degli immigrati irregolari sono una delle priorità del secondo mandato di Trump, che in campagna elettorale si era impegnato a combattere “un’invasione di criminali stranieri”. Tuttavia, dopo l’insediamento è andato anche oltre, prendendo di mira immigrati latinoamericani essenziali per vari settori economici.