“Signor Ruto, la sua squadra di killer ha ucciso in pieno giorno e senza alcun processo un uomo innocente e disarmato che vendeva mascherine”, ha denunciato su X l’ex vicepresidente Kalonzo Musyoka, oggi all’opposizione.

L’episodio, ripreso anche in video, ha suscitato forte indignazione online. “Ancora una volta un keniano è stato colpito alla testa a bruciapelo dai poliziotti assassini di William Ruto”, ha dichiarato un utente del social network X, riferendosi al presidente del Kenya.

I giornalisti dell’Afp presenti hanno visto un poliziotto in tenuta antisommossa sparare a bruciapelo a un civile, colpendolo alla testa. Mentre molti pensavano che l’uomo fosse morto, due fonti mediche hanno riferito che è ancora vivo, anche se in condizioni critiche.

Il 17 giugno le tensioni sono aumentate in Kenya dopo che nove persone sono rimaste ferite negli scontri a Nairobi tra forze di sicurezza e manifestanti che protestavano contro le violenze della polizia.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

La recente morte di Albert Ojwang, un insegnante di 31 anni in custodia della polizia dopo che era stato arrestato per aver criticato un alto funzionario di polizia sui social network, ha riacceso la contestazione.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, più di sessanta persone erano state uccise e più di ottanta rapite dalle forze di sicurezza.

Il 17 giugno la polizia ha affermato in un comunicato che l’agente accusato di aver sparato al venditore di mascherine è stato “arrestato e incriminato”. Nel comunicato si legge che i manifestanti “sono stati attaccati da un gruppo di teppisti in moto, in possesso di armi rudimentali”, assicurando che “gli aggressori saranno trattati con fermezza”.

“Ci hanno picchiati con fruste e bastoni mentre i poliziotti stavano a guardare”, ha raccontato Hanifa Adan, una leader del movimento di protesta del 2024.