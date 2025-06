Il 17 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran e assicurato che gli Stati Uniti potrebbero facilmente uccidere la guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel quinto giorno del conflitto tra Israele e Iran.

In precedenza Trump aveva riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale, in un momento in cui s’intensificano le voci su un possibile coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto, nonostante il presidente abbia più volte dichiarato di preferire una soluzione diplomatica.

La riunione, che si è tenuta nella cosiddetta Situation room, la sala di crisi della Casa Bianca, è durata circa un’ora e venti minuti, secondo un funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.