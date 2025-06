La frase pronunciata dal primo ministro israeliano è priva di qualsiasi ambiguità: all’emittente statunitense Abc, Benjamin Netanyahu ha dichiarato che uccidere l’ayatollah Khamenei “non provocherebbe un’escalation. Al contrario, metterebbe fine al conflitto” con l’Iran.

La mattina del 16 giugno mi interrogavo sull’obiettivo di guerra di Israele, chiedendomi se potesse essere un cambio di regime in Iran. Netanyahu ha risposto chiaramente poche ore dopo. Il governo israeliano non esclude la possibilità di colpire il vertice della piramide del potere iraniano. In Iran la guida suprema conta più del presidente.

La dichiarazione di Netanyahu è importante per due motivi. Prima di tutto fa capire quale sia la fiducia nei propri mezzi di Israele (che in quattro giorni ha mostrato la sua superiorità militare) al punto da comunicare apertamente che il capo del paese nemico è un obiettivo. Le parole di Netanyahu sono in linea con ciò che Israele ha annunciato fin dall’inizio, ovvero l’intenzione di infliggere all’Iran la stessa punizione riservata a Hezbollah. Ricordiamo bene l’uccisione del leader dell’organizzazione Hassan Nasrallah.