Fino a che punto arriverà l’escalation tra Israele e Iran? Nell’arco di pochi giorni i due paesi, nemici da decenni, hanno raggiunto un livello senza precedenti nello scontro. Lo stato ebraico non aveva mai condotto un attacco così diretto contro il programma nucleare e le strutture militari e industriali iraniane, mentre l’Iran è riuscito per la prima volta a colpire il cuore del territorio israeliano con i suoi missili, provocando numerose vittime civili.

Nessuno dubita che il desiderio del premier israeliano Benjamin Netanyahu sia far cadere il regime iraniano, ma non è chiaro se abbia i mezzi per farlo o riuscirà a ottenerli. Da un lato è difficile rovesciare un regime solo con attacchi aerei, ma dall’altro c’è sempre la possibilità di scatenare un caos sufficiente per far crollare uno stato.

Negli ultimi trent’anni nessun cambio di regime imposto dall’esterno ha prodotto risultati positivi: né in Afghanistan nel 2001 né in Iraq nel 2003 e neanche in Libia nel 2011. In Siria, a dicembre, sono stati i combattenti delle forze locali a far cadere Bashar al Assad, per quanto sostenuti all’estero. A prescindere dalla detestabilità di un regime oppressivo, credere che la caduta di quello di Teheran possa creare progresso e libertà nel paese significa essere ingenui e confondere i desideri con la realtà dei fatti. Un crollo del regime iraniano sotto i colpi dell’esercito israeliano, infatti, non farebbe altro che alimentare un caos da cui potrebbero emergere forze oppressive e antidemocratiche.

Israele ha la tentazione di andare fino in fondo, prima di tutto perché l’Iran dichiara da decenni di voler cancellare lo stato ebraico dalla faccia della terra. E poi perché le figure più messianiche del governo israeliano hanno una visione apocalittica della storia (in senso biblico) e pensano che il caos potrebbe permettergli di raggiungere i loro obiettivi. Gli sviluppi degli ultimi mesi, cominciati con la reazione all’attacco condotto da Hamas il 7 ottobre 2023, incoraggiano questa teoria.