“Le grida di questi 22.495 bambini innocenti, che avrebbero dovuto imparare a leggere o a giocare a calcio ma cercano invece di sopravvivere ai colpi di arma da fuoco e ai bombardamenti, dovrebbero tenere tutti noi svegli la notte”, ha affermato in un comunicato Virginia Gamba, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini nelle zone di conflitto.

Le Nazioni Unite hanno rilevato 41.370 violazioni gravi, 36.221 delle quali commesse nel 2024 e 5.149 commesse in precedenza ma verificate nel 2024. È il dato più alto da quando sono cominciate le rilevazioni, quasi trent’anni fa. Il precedente record risaliva al 2023, quando si era registrato un aumento del 21 per cento rispetto all’anno precedente.

Dopo i Territori palestinesi ci sono la Repubblica Democratica del Congo (più di quattromila violazioni), la Somalia (più di 2.500), la Nigeria (quasi 2.500) e Haiti (più di 2.200).

Per quanto riguarda Haiti, dove le violazioni sono aumentate del 490 per cento in un anno, la principale alleanza delle bande criminali, Viv ansanm (Vivere insieme), è stata aggiunta alla lista della vergogna per omicidi, stupri di gruppo e reclutamento forzato.

Nella lista ci sono anche il cartello colombiano Clan del golfo, l’esercito russo, l’esercito sudanese e i paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido (Rsf).