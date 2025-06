Il 20 giugno la camera dei comuni britannica ha approvato in seconda lettura un progetto di legge che legalizza il suicidio assistito per alcuni malati terminali.

“Questo tema sta molto a cuore ai nostri elettori”, aveva dichiarato in mattinata, aprendo il dibattito in aula, la deputata laburista Kim Leadbeater, promotrice del progetto di legge.

Per accedere al suicidio assistito i malati terminali dovranno ottenere il parere favorevole di due medici, ma l’ultima parola spetterà a un collegio di esperti.

I partiti politici non avevano dato indicazioni di voto ai propri deputati. Il primo ministro laburista Keir Starmer ha votato a favore.

In caso di approvazione definitiva in parlamento, bisognerà aspettare quattro anni prima che il suicidio assistito entri in vigore in Inghilterra e Galles.

Secondo una stima del governo, nel primo anno potrebbero esserci tra 160 e 640 suicidi assistiti, con un aumento progressivo fino a circa 4.500 nel decimo anno.