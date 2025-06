Il 19 giugno una corte d’appello federale ha convalidato la decisione del presidente Donald Trump di schierare la guardia nazionale contro i manifestanti a Los Angeles, nonostante l’opposizione del governatore della California Gavin Newsom.

“Il fatto che il presidente abbia emesso l’ordine senza coinvolgere il governatore della California non è di per sé illegittimo”, hanno affermato i tre giudici della corte d’appello di San Francisco in una sentenza unanime di 38 pagine.

“Il presidente aveva quindi il diritto di mobilitare per sessanta giorni quattromila soldati della guardia nazionale (una forza militare di riservisti, ndr) per proteggere edifici pubblici e funzionari”, hanno aggiunto.