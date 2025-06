Dopo i lanci di missili contro Israele, le sirene di allerta antiaerea sono suonate a Tel Aviv e forti esplosioni sono state sentite a Gerusalemme da giornalisti dell’Afp. Le forze armate iraniane hanno dichiarato di aver colpito in particolare l’aeroporto internazionale Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. L’esercito israeliano ha affermato di essere al lavoro per intercettare i missili, ha invitato la popolazione delle zone colpite a cercare riparo nei rifugi e ha annunciato una nuova serie di attacchi.

Qualche ora dopo, la televisione di stato iraniana ha riferito del lancio di trenta missili contro Israele, dove i servizi di soccorso israeliani hanno contato sedici feriti. Dopo aver mantenuto l’incertezza per giorni su un eventuale attacco in Iran, chiesto dal suo alleato israeliano, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che le installazioni di arricchimento nucleare della Repubblica islamica, sospettata dagli occidentali di voler costruire un’arma atomica, sono state “totalmente distrutte” dai bombardamenti statunitensi.

“Le installazioni essenziali di arricchimento nucleare dell’Iran sono state integralmente e totalmente distrutte. L’Iran, il bullo del Medio Oriente, ora deve fare la pace”, ha dichiarato Donald Trump alla Casa Bianca. “Se non lo farà, i prossimi attacchi saranno molto più seri”, ha minacciato, affermando che l’Iran può scegliere tra “la pace o la tragedia”.

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco “molto riuscito” contro tre siti nucleari iraniani, ha dichiarato. “Un intero carico di bombe è stato sganciato su Fordo”, un impianto di arricchimento dell’uranio scavato sotto una montagna e al centro del programma nucleare di Teheran. Gli altri due siti colpiti sono Natanz, il più noto tra i siti di arricchimento, e Isfahan, dove è installato un impianto di conversione dell’uranio vicino alla città storica del centro del paese.

I mezzi d’informazione iraniani hanno confermato gli attacchi.

L’autorità iraniana per la sicurezza nucleare, dipendente dall’Organizzazione iraniana dell’energia atomica, ha affermato di non aver rilevato “alcun segno di contaminazione” e ha assicurato che “non c’è nessun pericolo” per la popolazione. Vicino ai tre siti “non è stato segnalato un aumento dei livelli di radiazione”, ha indicato anche l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha elogiato in un messaggio video il presidente statunitense per l’attacco. È stato eseguito “in perfetto coordinamento” con Israele, ha sottolineato. Trump ha così imposto una “svolta storica che può contribuire a portare il Medio Oriente, e non solo, verso un futuro di prosperità e pace”, ha aggiunto.

Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha definito gli attacchi “eventi scandalosi” che “avranno conseguenze eterne”, denunciando il “comportamento estremamente pericoloso, anarchico e criminale” di Washington. “L’Iran si riserva tutte le opzioni per difendere la sua sovranità, i suoi interessi e il suo popolo”, ha aggiunto. Gli attacchi statunitensi “non fermeranno” le attività nucleari dell’Iran, ha affermato anche l’Organizzazione per l’energia atomica del paese.