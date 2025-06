Nella notte tra il 22 e il 23 giugno l’esercito russo ha condotto dei bombardamenti sulla capitale ucraina Kiev e la sua regione, causando almeno otto morti, ha affermato il presidente Volodymyr Zelenskyj.

Secondo il presidente ucraino, l’attacco è stato condotto usando anche i droni Shahed, progettati dall’Iran, il principale alleato di Mosca in Medio Oriente.

I bombardamenti arrivano in un momento in cui gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra tra Mosca e Kiev sono in fase di stallo in quanto le rispettive posizioni appaiono inconciliabili.