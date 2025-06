La vaccinazione dei bambini contro le malattie mortali è in crisi in tutto il mondo – a causa delle persistenti disuguaglianze economiche, delle interruzioni durante la pandemia di covid e della disinformazione sui vaccini – e mette a rischio milioni di vite, avverte uno studio pubblicato su The Lancet il 25 giugno.

Questa panoramica sull’immunizzazione infantile tra il 1980 e il 2023 fornisce stime aggiornate su 204 paesi e territori, in vista della conferenza dei donatori di Vaccine alliance (Gavi) che si terrà a Bruxelles.

Negli ultimi cinquant’anni si sono registrati progressi senza precedenti e il programma di immunizzazione essenziale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha salvato circa 154 milioni di vite di bambini. La copertura vaccinale contro malattie come difterite, tetano, pertosse, morbillo, poliomielite e tubercolosi, per esempio, è raddoppiata tra il 1980 e il 2023 in tutto il mondo.

Ma “questi progressi a lungo termine nascondono sfide recenti e disparità significative”, osserva la rivista. Tra il 2010 e il 2019, le vaccinazioni contro il morbillo sono diminuite in quasi la metà dei paesi, soprattutto in America Latina e nei Caraibi, e la percentuale di bambini vaccinati contro difterite, tetano, pertosse, morbillo, poliomielite o tubercolosi è diminuita nella maggior parte dei paesi ricchi. Poi la pandemia di covid-19 ha aggravato le difficoltà.