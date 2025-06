Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

In Asia

Secondo l’agenzia di stampa Kcna, il leader nordcoreano ha affermato che “l’apertura del complesso sarà ricordata come uno dei più grandi successi di quest’anno” e che “altri complessi saranno costruiti nel più breve tempo possibile”.

In una prima fase il nuovo complesso dovrebbe essere riservato ai cittadini nordcoreani, ma in futuro potrebbe ospitare anche visitatori stranieri, in particolare russi e cinesi.

Secondo alcuni analisti politici, Kim punta a rilanciare il settore turistico in Corea del Nord.

Nel 2023 Pyongyang aveva riaperto le frontiere a un numero limitato di visitatori stranieri dopo tre anni di chiusura totale a causa della pandemia di covid-19.

Il 25 giugno l’agenzia di stampa russa Tass ha annunciato che un treno passeggeri proveniente da Pyongyang è arrivato a Mosca, segnando la riapertura della linea ferroviaria diretta tra le due capitali dopo cinque anni di sospensione.

Il treno turistico che collega Rason, nel nordest della Corea del Nord, a Vladivostok, nell’estremo oriente russo, sarebbe stato invece riattivato a maggio, secondo un funzionario del ministero dell’unificazione della Corea del Sud.