Giovedì, un giorno dopo lo spegnimento degli altoparlanti sudcoreani, anche il Nord ha zittito i suoi e nella zona demilitarizzata è tornato il silenzio. Durante la campagna elettorale Lee si è impegnato ad allentare la tensione nella penisola ripristinando i canali di comunicazione tra le due Coree, interrotti nel 2020 da Pyongyang. Ci vorrà più della buona volontà di Lee per riportare in carreggiata i rapporti tra i due paesi, deteriorati da una serie di sviluppi nefasti dopo il prevedibile fallimento dell’iniziativa negoziale di Donald Trump, che nel 2018 e nel 2019 incontrò Kim Jong-un. La seconda volta, a Hanoi, in Vietnam, il vertice finì prima del previsto il secondo giorno per evidente mancanza di un terreno negoziale (secondo gli Stati Uniti i nordcoreani avevano chiesto la fine di tutte le sanzioni, nella versione di Pyongyang chiedevano solo una cancellazione parziale).

La fine rovinosa di quella fase che, nonostante le dubbie premesse dovute all’avventurismo di Trump, avevano acceso un minimo di speranza in un possibile progresso nella penisola, costò cara a Seoul. L’allora presidente Moon Jae-in, che da giovane aveva contribuito in prima persona allo sviluppo della sunshine policy, la politica distensiva dei leader progressisti sudcoreani nei confronti di Pyongyang, ci aveva puntato tutto. Invece il castello di carte crollò e non senza conseguenze. Poi venne la pandemia, e la Corea del Nord chiuse ermeticamente anche i confini normalmente porosi con la Cina per circa due anni.

Nel frattempo a Seoul il conservatore Yoon era succeduto a Moon, con un peggioramento ulteriore dei rapporti con Pyongyang, e la Corea del Nord si è avvicinata alla Russia, firmando con Mosca un accordo sulla difesa. Nel 2024, poi, c’è stata una svolta pericolosa da parte del regime di Kim Jong-un, che guida la Corea del Nord dal 2011: Seoul è stata dichiarata “nemico numero uno” della Repubblica Popolare di Corea, le agenzie governative per la promozione dei rapporti con il Sud sono state chiuse e l’arco dell’unificazione, monumento fatto costruire alle porte della capitare nordcoreana per celebrare l’obiettivo supremo del regime, è stato distrutto.

Per Lee Jae-myung, insomma, la strada è decisamente in salita. Ma secondo John Delury, esperto dei rapporti intercoreani, c’è un margine per essere ottimisti. “La logica che nel 2018 avevano spinto Kim al tavolo dei negoziati con Trump è ancora valida”, ha scritto la scorsa settimana su Foreign Affairs. “Quell’anno Kim aveva annunciato che, completati gli sforzi del suo paese per stabilire la deterrenza nucleare, ora la strategia del regime si sarebbe concentrata sullo sviluppo economico”, scrive Delury spiegando che Kim intende sollevare il paese dalla condizione di miseria e arretratezza croniche in cui si trova dalla fine della guerra fredda. E per farlo, più che rivolgersi alla Russia (che non sarebbe in grado di aiutarlo) e alla Cina (a cui Kim non intende dare un merito e un potere così grandi), Pyongyang potrà trovare degli alleati in Washington e Seoul.