Il governo ecuadoriano aveva offerto una ricompensa di un milione di dollari per qualunque informazione decisiva per la sua cattura.

Fito era evaso nel gennaio 2024, con la complicità di alcuni agenti, da una prigione di Guayaquil in cui stava scontando una condanna a 34 anni di reclusione per criminalità organizzata, traffico di droga e omicidio.

La sua evasione aveva scatenato un’ondata di violenze senza precedenti che aveva causato decine di morti nel paese, con rivolte in varie prigioni e scontri nelle strade.

Noboa aveva reagito proclamando il “conflitto armato interno” e schierando l’esercito contro le bande criminali.

Il 25 giugno il presidente ha riferito di aver avviato le procedure per “l’estradizione di Fito negli Stati Uniti”, dove la procura di New York vorrebbe processarlo per traffico di droga e armi.

Vari gruppi criminali sono attualmente attivi in Ecuador, paese che negli ultimi anni è diventato un importante centro logistico per le spedizioni di cocaina, prodotta in Perù e in Colombia, verso gli Stati Uniti e l’Europa.

Dall’inizio dell’anno quasi quattromila persone sono state uccise nel paese.