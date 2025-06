L’Iran ha affermato che non esiste ancora un “piano” per riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto annunciato da Donald Trump dopo il cessate il fuoco che ha posto fine a una guerra di 12 giorni tra Teheran e Israele.

Un sesto round di negoziati sul programma nucleare iraniano, previsto per il 15 giugno, mediato dal sultanato dell’Oman, è stato annullato a causa della guerra scatenata due giorni prima dall’attacco israeliano all’Iran.

“Le speculazioni sulla ripresa dei negoziati non dovrebbero essere prese sul serio”, ha dichiarato il 26 giugno il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi alla televisione di stato.

“Vorrei chiarire che non è stato raggiunto alcun accordo o intesa per avviare nuovi negoziati. Non esiste ancora un piano per cominciare i negoziati”, ha insistito.

Il presidente degli Stati Uniti aveva accennato a un’imminente ripresa dei negoziati il 25 giugno. “Parleremo con l’Iran la prossima settimana; potremmo firmare un accordo”, ha affermato.

Teheran, che ha ribadito i suoi “legittimi diritti” a sviluppare un programma nucleare civile e nega qualsiasi desiderio di acquisire armi nucleari, ha affermato di essere pronta a riprendere le discussioni con Washington su un accordo che regoli il suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni contro la sua economia.