La comunista Jeannette Jara, ex ministra del lavoro del presidente Gabriel Boric, ha vinto il 29 giugno le primarie della coalizione di sinistra al potere in Cile, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre.

Secondo i risultati parziali, con il 93 per cento delle schede scrutinate, Jara ha ottenuto il 60 per cento dei voti.

L’ex ministra dell’interno Carolina Tohá, del Partito per la democrazia (Ppd), è arrivata seconda con il 27 per cento dei voti, davanti ai deputati Gonzalo Winter (8,9 per cento), del Frente amplio, la formazione di Boric, e Jaime Mulet (2,8 per cento), di un piccolo partito ecologista.