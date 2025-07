Il presidente della camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha assicurato in un comunicato che “i deputati si riuniranno immediatamente per esaminare il testo”, che arriverà “sulla scrivania del presidente Trump in tempo per il 4 luglio”.

Trump considera la legge di bilancio il caposaldo del suo programma economico. In gioco c’è la proroga degli enormi tagli fiscali introdotti durante il suo primo mandato, in scadenza alla fine dell’anno, ma anche l’abolizione dei prelievi fiscali sulle mance, una promessa elettorale non da poco in un paese in cui per molti lavoratori sono la principale fonte di reddito. Ci sono anche miliardi di dollari aggiuntivi per la difesa e la lotta all’immigrazione.

Ma sia gli esperti sia i politici puntano il dito contro l’esplosione del deficit federale, che potrebbe passare da duemila a tremila miliardi di dollari entro il 2034.