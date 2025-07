La principale compagnia aerea europea, Ryanair, ha annunciato di aver dovuto cancellare 170 voli a causa di uno sciopero dei controllori di volo francesi, denunciando che i viaggiatori sono “in ostaggio” da questo sciopero.

La compagnia low cost irlandese ha inoltre invitato la Commissione europea ad “agire con urgenza per riformare i servizi di controllo del traffico aereo dell’Unione europea” per evitare che gli scioperi nazionali abbiano ripercussioni sul traffico aereo europeo.

“Oltre ai voli da e per la Francia, questo sciopero colpirà anche tutti i voli dello spazio aereo francese. Questo è dovuto alla continua incapacità della Francia di proteggere i voli durante gli scioperi dei controllori di volo nazionali”, ha osservato Ryanair in una nota.

“Sebbene solo i controllori di volo francesi siano in sciopero, la maggior parte dei passeggeri interessati non sta nemmeno viaggiando da o per la Francia, ma sta semplicemente sorvolando lo spazio aereo francese in rotta verso la propria destinazione (per esempio Regno Unito, Grecia, Spagna, Irlanda, ecc.)”, ha sostenuto la compagnia.

Per la compagnia aerea, “lo spazio aereo europeo non può essere ripetutamente chiuso solo perché i controllori di volo francesi sono in sciopero per motivi personali”.