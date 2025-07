Il voto finale per il passaggio dal congresso alla scrivania di Trump è stato fissato intorno alle 8.30 (ora locale) dopo aver superato l’ultimo ostacolo procedurale nelle prime ore. “Ci sentiamo molto bene e stiamo andando avanti”, ha dichiarato un ottimista Johnson ai giornalisti in Campidoglio.

Trump sta cercando di ottenere il via libera della camera dei rappresentanti per quello che ha definito “one big beautiful bill” (una grande legge bellissima) approvato dal senato, ma deve affrontare l’opposizione anche del suo stesso partito contrario a fare lievitare il debito nazionale e a lanciare un assalto storico alla rete di sicurezza sociale.

I legislatori statunitensi hanno preparato il voto finale sulla legge fiscale e di spesa di Donald Trump per le prime ore del 3 luglio, dopo una giornata di scontri tra repubblicani che hanno minacciato di far naufragare il progetto del presidente.

Ma ci sono stati avvertimenti fin dall’inizio, quando il pacchetto è inciampato in uno dei suoi primi passi procedurali, con una votazione che avrebbe dovuto essere semplice e che è rimasta aperta per sette ore e 31 minuti, diventando la più lunga nella storia della camera.

Il testo di 887 pagine è passato al senato, solo dopo una serie di modifiche che hanno spostato più a destra la versione approvata dalla camera. I repubblicani hanno perso un conservatore arrabbiato per l’aggravio del debito del paese, che ammonta a 37mila miliardi di dollari e due moderati preoccupati per i piani di tagli alla sanità per circa mille miliardi di dollari.

I leader repubblicani speravano di poter dedicare solo poche ore all’approvazione del pacchetto, pur avendo un po’ di margine di manovra in vista della scadenza autoimposta da Trump per il Giorno dell’indipendenza.

Johnson aveva detto chiaramente che contava sul fatto che Trump si appoggiasse agli esitanti, come ha fatto in passato il presidente per ribaltare voti controversi della camera che erano destinati al fallimento.

Il leader repubblicano ha trascorso settimane al telefono e in riunioni alla Casa Bianca per convincere i legislatori a non far arrabbiare i beneficiari del welfare in patria e a non incorrere nella sua ira.

La minoranza democratica della camera ha segnalato l’intenzione di fare una campagna sulla legge per ribaltare la camera alle elezioni di midterm del 2026, facendo riferimento ad analisi che dimostrano come essa rappresenti una storica redistribuzione della ricchezza dagli americani più poveri a quelli più ricchi.

“Vergogna ai repubblicani del senato per aver approvato questo disgustoso abominio”, ha dichiarato ai giornalisti il leader della minoranza della camera, Hakeem Jeffries.