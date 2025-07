Sono in corso combattimenti tra le forze armate somale e i jihadisti di Al Shabaab in una città strategica, Moqokori, circa 300 chilometri a nordest della capitale, Mogadiscio, come ha riferito il 7 luglio all’Afp una fonte di sicurezza locale.

La Somalia, un paese povero del Corno d’Africa, da mesi assiste a una recrudescenza degli attacchi dei ribelli estremisti islamici di Al Shabaab.

I miliziani di Al Shabaab, affiliati ad Al Qaeda, hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco a Moqokori, compiuto “utilizzando veicoli carichi di esplosivo e centinaia di combattenti”, ha dichiarato Abdulahi Adan, il comandante di una milizia locale contattato per telefono.

“Sono riusciti a prendere il controllo della città dopo che le forze somale e le milizie locali hanno fatto una ritirata tattica”, ha continuato, aggiungendo che sono ancora in corso “combattimenti sporadici” .

Moqokori occupa una posizione strategica: è un punto di accesso a diverse altre importanti località della regione di Hiraan, nella Somalia centrale. Al Shabaab aveva già occupato la città nel 2016.

Secondo Sonna, l’agenzia di stampa ufficiale somala, l’attacco a Moqokori è stato sventato e “diversi militanti sono stati uccisi durante gli scontri”. Ad aprile Al Shabaab aveva conquistato la città di Adan Yabaal, sempre nella regione di Hiraan, dove si trova una base militare governativa.