Adriana ha espresso la sua emozione in una conferenza stampa il 7 luglio, accanto all’instancabile presidente delle Abuelas, Estela de Carlotto, 94 anni.

“Ora so dove si trova mio fratello. D’ora in poi tutto è un vantaggio per la famiglia Metz Romero”, ha detto Adriana, che non ha ancora incontrato suo fratello, ma gli ha parlato in videochiamata.

Sotto la dittatura centinaia di bambini, almeno trecento secondo le stime, sono nati da madri detenute e sono stati loro sottratti. Nella maggior parte dei casi, venivano affidati a una famiglia che voleva un bambino o che non poteva averne uno. Di solito erano famiglie vicine al regime.

Dopo quasi cinquant’anni di ricerche, usando registri, testimonianze e test del dna, è stata scoperta l’identità di 140 bambini sottratti dai militari.

A volte la ricerca ha portato a un incontro con i superstiti della famiglia biologica, una zia, cugini, nipoti. Ma a volte le persone sono state identificate dopo la morte.

Nel caso di Adriana e di suo fratello, il legame è stato stabilito in seguito a una segnalazione anonima. “È stato quindi convocato per vedere se avrebbe accettato di sottoporsi al test del dna. Ha accettato e si è scoperto che era mio fratello”, ha detto Adriana.