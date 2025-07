La Grecia sta vivendo un’ondata di calore che ha spinto le autorità a chiudere l’Acropoli di Atene nelle ore più calde della giornata dell’8 luglio.

Con temperature massime che dovrebbero raggiungere i 42 gradi centigradi in alcune regioni settentrionali e centrali, il paese mediterraneo, abituato a temperature elevate in estate, ha anche vietato il lavoro all’aperto dalle 12 alle 17 ora locale in molte aree, una misura regolarmente applicata in condizioni climatiche simili.

I turisti che affollano la capitale greca in piena stagione turistica non possono visitare il Partenone e gli altri capolavori dell’antichità in cima all’Acropoli tra le 13 e le 17 ora locale, ha annunciato il ministero della cultura.