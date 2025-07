Il 10 luglio le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni contro Francesca Albanese, un’esperta delle Nazioni Unite che aveva criticato la politica statunitense riguardo al conflitto nella Striscia di Gaza e accusato Israele di “genocidio”.

“Esorto gli Stati Uniti a revocare rapidamente le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale per i Territori palestinesi”, ha affermato in un comunicato Volker Türk, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

“Gli attacchi e le minacce contro le Nazioni Unite e istituzioni chiave come la Corte penale internazionale devono cessare”, ha aggiunto.