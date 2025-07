Il 10 luglio la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha evitato di pronunciarsi sulla presunta discriminazione subita dall’atleta sudafricana Caster Semenya, esclusa dalle competizioni di atletica leggera dal 2018 per aver rifiutato di sottoporsi ai trattamenti per ridurre i livelli di testosterone.

La Cedu, che ha sede a Strasburgo, in Francia, ha però riconosciuto che l’atleta, bicampionessa olimpica degli 800 metri, non è stata sottoposta a un processo equo in Svizzera.

Quindi, pur condannando Berna per violazione del diritto a un processo equo, la corte ha dichiarato inammissibile una parte del ricorso di Semenya, che denunciava violazioni del diritto al rispetto della vita privata e si riteneva vittima di discriminazione.

In primo grado, nell’estate 2023, la Cedu aveva accolto il ricorso di Semenya. Ma la Grande camera, una sorta di corte d’appello a cui si erano rivolte le autorità svizzere con il sostegno della World athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, ha stabilito il 10 luglio che la Cedu non è competente in materia.