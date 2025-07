L’11 luglio il presidente statunitense Donald Trump effettuerà una visita in Texas, devastato da alluvioni che hanno causato la morte di almeno 120 persone, in un momento in cui si moltiplicano le accuse contro il governo e le autorità locali.

Il presidente e la moglie Melania sono attesi sul posto a una settimana dal disastro, che ha causato anche più di 170 dispersi.

Il 4 luglio il centro del Texas era stato colpito da piogge torrenziali che avevano causato alluvioni lampo, sorprendendo molti abitanti nel sonno.

Solo nella contea di Kerr sono stati registrati 96 morti, tra cui 36 bambini.

Un centro estivo cristiano per ragazze nella località di Hunt, sulle rive del fiume Guadalupe, ha pagato un prezzo altissimo, con 27 tra bambini e animatori morti nel disastro.