“Ho deciso di candidarmi alle presidenziali del 12 ottobre 2025 e potete stare certi che sarò all’altezza delle sfide che ci attendono”, ha dichiarato il capo dello stato, la cui salute e capacità di governare sono al centro del dibattito in Camerun.

Il presidente camerunese Paul Biya, 92 anni, in carica dal 1982, ha annunciato il 13 luglio sul social network X che si candiderà per un ottavo mandato nelle elezioni presidenziali di ottobre.

Maurice Kamto, arrivato secondo nelle presidenziali del 2018, e Cabral Libii, figura di spicco dell’opposizione, sono tra i candidati in lizza.

L’opposizione si appresta ancora una volta ad affrontare il voto in ordine sparso. L’ipotesi di una candidatura comune sarebbe sfumata a causa di divergenze e rivalità politiche.

Le presidenziali arrivano in un contesto di forti difficoltà economiche.

La disoccupazione è in aumento, con quella giovanile addirittura al 74 per cento, secondo Gabriel Fandja, presidente della commissione per l’istruzione all’assemblea nazionale.

Intanto l’inflazione, che nel 2025 ha toccato il 5 per cento, continua a erodere il potere d’acquisto dei camerunesi, secondo i dati ufficiali.

L’accesso all’acqua potabile, all’assistenza sanitaria e a un’istruzione di qualità resta inoltre molto limitato.

A tutto questo si aggiunge il conflitto in corso dal 2016 tra separatisti e forze di sicurezza nelle regioni anglofone dell’ovest del paese.