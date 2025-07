In un primo rapporto pubblicato il 12 luglio, l’Ufficio d’inchiesta indiano sugli incidenti aerei (Aaib) aveva rivelato che l’alimentazione di carburante dei due motori era stata interrotta subito dopo il decollo.

Il rapporto dell’Aaib non trae per il momento alcuna conclusione e non attribuisce responsabilità.

Dall’analisi di una delle due scatole nere è emerso che uno dei piloti aveva chiesto all’altro perché aveva interrotto l’alimentazione di carburante e che quest’ultimo aveva negato di averlo fatto, ha sottolineato l’Aaib.

Gli inquirenti non hanno pubblicato l’esatta trascrizione di questo dialogo.

“Abbiamo la sensazione che l’obiettivo dell’inchiesta sia attribuire la responsabilità ai piloti, e ci opponiamo fermamente”, ha reagito l’Associazione dei piloti di linea indiani (Alpa).

L’Alpa, che ha circa ottocento iscritti, ha deplorato la “segretezza” che circonda l’inchiesta ed espresso il suo rammarico per non essere stata coinvolta in qualità di “osservatrice”.