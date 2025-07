Una nuova imbarcazione della Freedom flotilla coalition (Ffc) carica di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza è partita il 13 luglio da Siracusa, in Sicilia, poco più di un mese dopo che Israele aveva intercettato una prima barca.

L’imbarcazione, un ex peschereccio norvegese carico di farmaci e cibo, dovrebbe impiegare una settimana per raggiungere le coste di Gaza, percorrendo circa 1.800 chilometri.

L’obiettivo della spedizione, finanziata da campagne di donazione, è “portare solidarietà umana e internazionale agli abitanti della Striscia di Gaza”, ha dichiarato all’Afp Claude Léostic, coordinatore della Ffc in Francia.

La barca farà scalo a Gallipoli, in Puglia, dove saliranno a bordo due esponenti del partito francese La France insoumise (Lfi, sinistra radicale), la deputata Gabrielle Cathala e l’eurodeputata Emma Fourreau.

“Questa missione è per i bambini di Gaza, per portare aiuti umanitari e per rompere il silenzio sul genocidio israeliano”, ha dichiarato Cathala. “Spero che riusciremo ad arrivare a Gaza, ma se così non fosse si tratterebbe dell’ennesima violazione del diritto internazionale da parte d’Israele”.