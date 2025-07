Giovedì il Wall Street journal ha pubblicato un articolo che attribuiva al miliardario newyorchese diventato presidente degli Stati Uniti la responsabilità di aver scritto, nei primi anni duemila, una lettera a Jeffrey Epstein in occasione del suo cinquantesimo compleanno con dei dettagli compromettenti per Trump.

Il 18 luglio l’avvocata e procuratrice generale di Donald Trump, Pam Bondi, dovrebbe chiedere la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il finanziere Jeffrey Epstein, un caso che imbarazza il presidente americano da diversi giorni.

La procuratrice Pam Bondi ha confermato di essere “pronta” a chiedere a un tribunale di revocare il segreto d’ufficio sulla testimonianza resa davanti a un gran giurì su questo caso. Nel sistema giudiziario americano il gran giurì è composto da gruppo di cittadini selezionati, che analizza prove e testimonianze per decidere un possibile rinvio a giudizio.

La decisione di pubblicare le testimonianze sarà “soggetta all’approvazione del tribunale”, ha dichiarato Donald Trump il 17 luglio. Ma questi documenti “riguarderanno solo Epstein e (Ghislaine) Maxwell”, la sua compagna già condannata, e non altri nomi, ha dichiarato Daniel Goldman, deputato democratico ed ex procuratore federale.

Il presidente americano è alle prese da oltre una settimana con le accuse mosse da alcuni dei suoi stessi sostenitori, che accusano la sua amministrazione di voler chiudere la questione troppo in fretta.

Jeffrey Epstein è stato arrestato e accusato nel luglio 2019 di sfruttamento sessuale di minori e associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento sessuale di minori.

La morte di Epstein, amico di molti personaggi famosi e potenti, trovato impiccato nella sua cella di New York prima del processo, ha alimentato numerose teorie non verificate secondo cui sarebbe stato assassinato per impedire rivelazioni che coinvolgessero personaggi di alto profilo.

Era già stato condannato a una breve pena detentiva nel 2008, dichiarandosi colpevole di aver fatto uso di prostitute, tra cui una minorenne.

Personaggi vicini al movimento “Make america great again” (Maga) di Donald Trump si battono da anni per la pubblicazione di una presunta lista segreta dei clienti di Jeffrey Epstein.

Ma circa dieci giorni fa, il dipartimento di giustizia e la polizia federale, l’Fbi, hanno stabilito in un rapporto congiunto che non vi erano prove dell’esistenza di questa lista, né di ricatti nei confronti di alcune figure.

Questi annunci hanno scatenato un’ondata di messaggi di rabbia da parte degli account Maga sui social network.

Donald Trump si è mostrato apertamente infastidito, definendo “stupida” questa parte dei suoi sostenitori e chiedendo loro di voltare pagina, accusando allo stesso tempo l’opposizione democratica di avere “orchestrato” ipotesi sul suo coinvolgimento.