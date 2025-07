L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha chiesto indagini “rapide” e “trasparenti” in seguito alle violenze nella Siria meridionale, che hanno causato quasi seicento morti in pochi giorni.

“Questo spargimento di sangue e questa violenza devono cessare e la protezione di tutte le persone deve essere la massima priorità”, ha dichiarato Türk in una nota.

“Devono essere condotte indagini indipendenti, tempestive e trasparenti su tutte le violazioni e i responsabili devono essere chiamati a risponderne”, ha osservato l’alto commissario, invitando le autorità siriane a garantire la cessazione delle violenze.