“È una ricompensa al terrorismo”, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “I palestinesi non vogliono uno stato accanto a Israele, ma al posto d’Israele”.

La Francia riconoscerà lo stato della Palestina a settembre, in occasione della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha annunciato il 24 luglio il presidente Emmanuel Macron. La decisione è stata immediatamente contestata da Israele e dagli Stati Uniti.

“In nome dello storico impegno della Francia per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso di procedere al riconoscimento della Palestina”, ha affermato Macron su X e Instagram. “L’annuncerò solennemente in occasione della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre”.

La Francia organizzerà poi con l’Arabia Saudita una conferenza internazionale per rilanciare la cosiddetta soluzione “a due stati” del conflitto israelo-palestinese.

Il vicepresidente dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh, ha accolto con favore l’annuncio di Macron. Anche l’Arabia Saudita ha salutato una “decisione storica”, invitando altri stati a seguire l’esempio francese.