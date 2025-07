Bangkok e Phnom Penh sono da tempo in conflitto riguardo al tracciato della loro frontiera comune, lunga più di ottocento chilometri e definita in gran parte da accordi firmati all’epoca dell’occupazione francese dell’Indocina.

Gli scontri degli ultimi giorni hanno causato almeno 36 morti (23 in Thailandia, tra cui nove soldati, e 13 in Cambogia, tra cui cinque soldati) e circa 280mila sfollati (più di 138mila in Thailandia e più di 140mila in Cambogia).

I due paesi si sono accusati a vicenda di aver causato quest’ultima crisi, prima di accettare di sedersi al tavolo dei negoziati, sotto la pressione degli Stati Uniti e della Cina.

Il primo ministro tailandese ad interim, Phumtham Wechayachai, ha ringraziato per il loro contributo la Malaysia, che ha la presidenza di turno dell’Associazione delle nazioni del sudest Asiatico (Asean), la Cina e il “presidente Trump”.

“Abbiamo concordato una tregua che, ci auguriamo, sarà rispettata in buona fede da entrambe le parti”, ha affermato.