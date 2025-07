La consegna di viveri per via aerea, autorizzata di recente da Israele, “non sarà sufficiente a invertire la tendenza”, avverte il rapporto, sottolineando che i lanci sono molto meno efficaci del trasporto su strada.

A maggio il consorzio, che stabilisce il livello d’insicurezza alimentare in base a cinque livelli, aveva classificato 1,95 milioni di abitanti della Striscia di Gaza (il 93 per cento del totale) in situazione di “crisi” (livello 3), 925mila in situazione di “emergenza” (livello 4) e 244mila in situazione di “catastrofe” (livello 5). È attualmente in corso una nuova valutazione.

L’uscita del rapporto arriva in un momento in cui le Nazioni Unite hanno messo in guardia Israele dal ricorrere alla fame come arma di guerra, e s’intensificano le pressioni internazionali sullo stato ebraico.

“Gli ultimi dati indicano che la soglia della carestia è stata raggiunta in gran parte della Striscia di Gaza”, afferma il rapporto Ipc, sottolineando che “una persona su tre passa diversi giorni senza mangiare niente”.

“Tra aprile e la metà di luglio più di ventimila bambini sono stati sottoposti a cure per malnutrizione acuta. Di questi, tremila erano in pericolo di vita. Gli ospedali hanno inoltre segnalato un rapido aumento dei decessi per fame tra i bambini sotto i cinque anni, con almeno sedici casi dal 17 luglio”, si legge nel rapporto.

Il consorzio chiede “un’azione immediata per mettere fine alle ostilità e consentire un accesso umanitario senza ostacoli”, avvertendo che “in caso contrario ci sarà un aumento esponenziale dei decessi”.