L’Australia introdurrà una legge per vietare l’uso della piattaforma di streaming video YouTube ai minori di 16 anni per proteggerli dagli “algoritmi predatori”, ha annunciato il ministro delle comunicazioni Anika Wells il 30 luglio.

“C’è spazio per i social media, ma non c’è spazio per algoritmi predatori che prendono di mira i bambini”, ha scritto la Wells in una dichiarazione.