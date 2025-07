Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il suo paese riconoscerà lo stato di Palestina a settembre, a meno che Israele non assuma una serie di impegni, tra cui un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sotto assedio.

“Posso confermare che il Regno Unito riconoscerà lo stato di Palestina all’assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, a meno che il governo israeliano non adotti misure sostanziali per porre fine alla terribile situazione a Gaza, accetti un cessate il fuoco e si impegni per una pace sostenibile a lungo termine, ravvivando la prospettiva di una soluzione a due stati”, ha dichiarato il leader laburista.

Starmer ha anche invitato Israele a “consentire alle Nazioni Unite di riprendere la distribuzione degli aiuti e a impegnarsi a non continuare con le annessioni di territori in Cisgiordania”.

La pressione sul leader britannico si è intensificata negli ultimi giorni, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron secondo cui la Francia avrebbe riconosciuto uno stato palestinese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, diventando il primo paese del G7 a farlo.

“Ho sempre detto che avremmo riconosciuto uno stato palestinese come contributo a un autentico processo di pace, in un momento in cui avrebbe avuto il massimo impatto sulla soluzione dei due stati. Ora che questa soluzione è minacciata, è tempo di agire”, ha continuato Keir Starmer dopo una riunione del suo consiglio dei ministri il 29 luglio.