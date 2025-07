La giunta birmana ha dichiarato la fine dello stato di emergenza nel paese il 31 luglio, accelerando il processo preparatorio per le elezioni di dicembre, boicottate dai gruppi dell’opposizione e criticate dagli osservatori internazionali. L’esercito ha dichiarato lo stato di emergenza nel febbraio 2021, dopo aver deposto il governo guidato da Aung San Suu Kyi, scatenando una guerra civile che ha causato migliaia di vittime. Il capo della giunta Min Aung Hlaing ha ottenuto il potere supremo, ma di recente ha annunciato di volere tenere le elezioni come via di uscita dal conflitto. I gruppi di opposizione – tra cui gli ex parlamentari estromessi dal colpo di stato – hanno dichiarato che boicotteranno il voto, che un esperto delle Nazioni Unite ha definito “una frode” per legittimare il potere dei militari.

“Lo stato di emergenza viene abolito oggi per consentire al Paese di tenere le elezioni sulla strada di una democrazia multipartitica”, ha dichiarato il portavoce della giunta Zaw Min Tun in un messaggio vocale condiviso con i giornalisti. “Le elezioni si terranno entro sei mesi”, ha aggiunto. Gli analisti prevedono che Min Aung Hlaing manterrà il ruolo di presidente o di capo delle forze armate dopo le elezioni e consoliderà il suo potere, prolungando così il suo mandato. “Abbiamo già superato il primo capitolo”, ha dichiarato Min Aung Hlaing in un discorso a Naypyidaw, riportato il 31 luglio dal quotidiano governatico The Global New Light of Birmania. “Ora stiamo cominciando il secondo capitolo”, ha detto ai componenti del consiglio di amministrazione della giunta durante quella che il giornale ha definito una “cerimonia onoraria”. “Le prossime elezioni si terranno a dicembre e ci impegneremo per consentire a tutti gli aventi diritto di votare”, ha riferito il giornale, parafrasando un’altra parte del suo discorso.