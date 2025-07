Il 31 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno tariffe commerciali del 15 per cento sulle importazioni dalla Corea del Sud, annunciando un “accordo commerciale pieno e completo” tra i due paesi.

“La Corea del Sud darà agli Stati Uniti 350 miliardi di dollari per gli investimenti”, ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma Truth social, aggiungendo che il paese acquisterà cento miliardi di dollari in gas naturale liquefatto o altri prodotti energetici.

L’aliquota del 15 per cento è inferiore a quella del 25 per cento che Trump aveva minacciato in precedenza ed era equivalente ai prelievi determinati dagli accordi commerciali degli Stati Uniti con il Giappone e l’Unione europea.

Trump ha aggiunto che Seoul investirà una “grande somma di denaro”, che tuttavia non ha chiarito.

“Questa somma sarà annunciata entro le prossime due settimane quando il presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, verrà alla Casa Bianca per un incontro bilaterale”, ha dichiarato Trump, congratulandosi con il suo omologo sudcoreano per il “successo elettorale”.