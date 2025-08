L’Unione europea (Ue), il Giappone e la Corea del Sud vedranno i loro prodotti tassati al 15 per cento, mentre il Regno Unito al 10 per cento. L’Ue ha ottenuto anche un’esenzione per settori chiave, ma altre maggiorazioni rimangono in vigore, come vino e alcolici, i cui esportatori francesi hanno espresso il timore che avranno “effetti” sull’occupazione.

I mercati azionari europei hanno aperto in rosso il 1 agosto. La maggior parte dei mercati asiatici ha chiuso in leggero calo. Per alcuni paesi, non c’è stata alcuna sorpresa. La maggiorazione prevista dal decreto è quella ottenuta dopo mesi di negoziati con Washington, che ha cercato di ottenere il maggior numero possibile di concessioni senza subire ritorsioni.

La Casa Bianca – che mira a “ristrutturare il commercio globale a beneficio dei lavoratori americani” – ha concesso una proroga di alcuni giorni. Queste nuove tasse sulle importazioni entreranno in vigore il 7 agosto, e non il 1 agosto, come previsto inizialmente, per dare alle dogane il tempo di organizzare la riscossione.

Per altri paesi, questo sarà uno shock, come la Svizzera, che si troverà ad affrontare una maggiorazione del 39 per cento, molto più alta del 31 per cento promesso ad aprile.

Il governo federale svizzero ha riconosciuto questa decisione il 1 agosto “con grande rammarico”, ma auspica “una soluzione negoziata”.

Il Canada vedrà i dazi sui suoi prodotti aumentare dal 25 per cento al 35 per cento, a meno che non siano coperti dall’accordo di libero scambio tra i tre paesi nordamericani.

Il primo ministro, Mark Carney, si è detto “deluso”, ma ha chiesto di “acquistare prodotti canadesi e diversificare i [nostri] mercati di esportazione”. Ottawa non ha collaborato alla riduzione del flusso di fentanyl e di altri farmaci negli Stati Uniti, secondo la Casa Bianca. Anche Donald Trump ha ritenuto “molto difficile” un accordo in caso di riconoscimento della Palestina da parte del Canada, come ha affermato Mark Carney.

La maggiorazione più elevata è stata imposta alla Siria (41 per cento), seguita dal Laos (40 per cento). Diverse economie asiatiche hanno espresso soddisfazione il 1 agosto nel vedere le proprie esportazioni influenzate da una maggiorazione inferiore a quella inizialmente proposta da Washington.

Questo è stato il caso della Thailandia, con il 19 per cento contro il 36 per cento iniziale, che l’ha salutata come un “grande successo”. La Cambogia, con il 19 per cento contro il 49 per cento iniziale, l’ha descritta come “la migliore notizia possibile”.