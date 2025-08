Sono i giudici a dover valutare caso per caso se un paese può essere considerato sicuro, sulla base di una lista stilata dai governi. Lo ha stabilito la corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sul protocollo tra Italia e Albania e la definizione di “paese d’origine sicuro”.

Il parere della corte era stato sollecitato dai ricorsi presentati da diversi tribunali italiani nei mesi scorsi, in seguito all’apertura dei centri di detenzione in Albania per i richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri, in base a una lista fatta dal governo italiano. I richiedenti asilo di questi paesi sono sottoposti a una procedura di asilo di frontiera, più rapida di quella ordinaria e sono sottoposti alla privazione della libertà personale in centri specifici in Italia e in Albania.