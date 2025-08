Il 4 agosto un giudice della corte suprema brasiliana ha ordinato gli arresti domiciliari per l’ex presidente Jair Bolsonaro, per aver rilasciato dichiarazioni sui social network, nonostante il divieto legato al suo processo per il tentato colpo di stato.

In un documento del tribunale visionato dall’Afp, il giudice Alexandre de Moraes, che presiede il processo a Bolsonaro alla corte suprema, ha denunciato la “ripetuta inosservanza delle misure imposte” all’ex presidente di estrema destra (2019-2022).

Il motivo, secondo il giudice, sono stati gli interventi a distanza di Bolsonaro durante le manifestazioni del suo partito in tutto il paese, poi rilanciati da esponenti del suo partito sui social media. L’ex leader settantenne era assente da queste manifestazioni.

Indagato per presunto ostacolo al suo processo per tentato colpo di Stato, da metà luglio è stato costretto a indossare un braccialetto elettronico, a rimanere a casa la sera e nei fine settimana e gli è vietato parlare sui social media, direttamente o tramite terze parti.