Da un mese il Grand Canyon, uno dei parchi naturali più noti degli Stati Uniti, è stato colpito da un incendio fuori controllo che ha già devastato quasi cinquantamila ettari e costretto le autorità a chiudere il “North Rim”, una parte molto conosciuta e visitata dai turisti.

Gli incendi, appiccati da un fulmine il 4 luglio durante la festa nazionale negli Stati Uniti, sono contrastati da più di mille vigili del fuoco.

“Nonostante l’umidità molto bassa, pari al 4 per cento, i vigili del fuoco sono riusciti a controllare l’espansione dell’incendio”, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco dello stato dell’Arizona in un comunicato il 4 agosto.

Secondo il sito governativo InciWeb, che monitora gli incendi in tutto il paese, il Dragon Bravo Fire, descritto come un “mega incendio”, è contenuto solo al 13 per cento ed è probabile che si espanda nei prossimi giorni a causa del clima molto secco e caldo in Arizona.