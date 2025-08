A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dove un’anziana donna è stata trovata morta nella sua casa, un odore acre di bruciato si diffonde dagli ettari carbonizzati circostanti, mentre un elicottero carica acqua nel fiume a valle del villaggio e la scarica a pochi chilometri di distanza, ha osservato un giornalista dell’Afp.

David Cerdan, 51 anni, vive a circa cento metri dalla donna deceduta, sulla sessantina, che si è rifiutata di uscire di casa. L’abitazione della vittima è devastata, come molte altre vicine alla sua. “Vedo le cose in prospettiva; ho solo danni materiali”, ha detto all’Afp riferendosi alla sua casa, miracolosamente risparmiata dalle fiamme.

In questo comune situato a trenta chilometri dalla città di Narbonne, la famiglia di un residente non ha più sue notizie, ha dichiarato Rémi Recio, rappresentante del governo locale. Ha inoltre segnalato nove feriti, tra cui uno grave, ricoverato d’urgenza. Ma la sua vita non è più in pericolo.

L’incendio ha interessato più di 12mila ettari di vegetazione in 15 comuni, distruggendo o danneggiando 25 case e 35 veicoli, secondo un comunicato provvisorio.