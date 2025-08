Il 6 agosto l’esercito indiano sta cercando un centinaio di persone che risultano disperse, dopo che un’alluvione ha colpito un villaggio sull’Himalaya. Almeno quattro persone sono morte e un centinaio sono disperse, tra cui undici soldati, dopo che il fango e i detriti hanno invaso la valle nella località di Dharali, nello stato settentrionale dell’Uttarakhand. L’esercito indiano ha annunciato il dispiegamento di “colonne militari supplementari” per le operazioni di soccorso, insieme a cani da fiuto, droni e altri dispositivi.

Sono stati mobilitati elicotteri militari per fornire rifornimenti, in particolare medicinali e servizi di evacuazione, ha aggiunto l’esercito. I video diffusi dai media indiani mostrano torrenti di acqua fangosa che spazzano via i condomini di Dharali, una località turistica dell’Uttarakhand.

Il filmato mostra diverse persone che corrono prima di essere inghiottite da ondate di detriti che distruggono interi edifici. Il capo del governo regionale, Pushkar Singh Dhami, ha dichiarato che le inondazioni sono state causate da piogge improvvise e intense.