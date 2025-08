Questi finanziamenti erano destinati allo sviluppo di trattamenti per l’influenza aviaria e l’influenza suina ed erano stati assegnati, o erano in procinto di esserlo, a una serie di grandi nomi dell’industria farmaceutica, tra cui Moderna, Pfizer e Sanofi.

“Abbiamo esaminato i dati scientifici, ascoltato gli esperti e stiamo agendo”, ha dichiarato Kennedy in un comunicato stampa, annunciando la fine di ventidue investimenti per un totale di “circa 500 milioni di dollari”.

I vaccini a rna sono una fonte di grandi speranze, in particolare nella lotta contro i virus, ma anche contro il cancro. “I dati dimostrano che questi vaccini non forniscono una protezione efficace contro le infezioni del tratto respiratorio superiore come il covid e l’influenza”, ha accusato il ministro, senza entrare in ulteriori dettagli.

Kennedy ha anche messo in dubbio la loro sicurezza, annunciando che i fondi sarebbero stati reindirizzati verso tecnologie “più sicure”. I finanziamenti interessati sono quelli destinati alla potente autorità statunitense responsabile di fornire al paese i mezzi per affrontare le crisi sanitarie, la Barda. I finanziamenti di altre agenzie affiliate al dipartimento della salute degli Stati Uniti non sono interessati.

Fortemente contestato da molti esperti per la sua posizione contro i vaccini, Robert Kennedy jr, ha avviato un’importante revisione della politica vaccinale statunitense da quando è entrato in carica.

La tecnologia dell’rna messaggero ha svolto un ruolo decisivo nella pandemia globale di covid-19, consentendo di sviluppare vaccini efficaci. Ma è stata anche oggetto di numerose campagne di disinformazione che hanno alimentato la sfiducia dell’opinione pubblica.