Le famiglie degli ostaggi israeliani sono salite a bordo di diverse imbarcazioni dirette verso la costa della Striscia di Gaza il 7 agosto per “avvicinarsi il più possibile ai loro cari” tenuti prigionieri da Hamas, secondo un cameraman dell’Afp a bordo di una delle imbarcazioni.

“Mayday! Mayday! Mayday! Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto internazionale possibile per salvare gli ostaggi”, ha gridato Yehouda Cohen, padre di un ostaggio e membro del gruppo, che è partito con tre barche dal porto israeliano di Ashkelon, al confine settentrionale della Striscia di Gaza, raggiunto in mare da diverse altre imbarcazioni.

Più di venti persone, parenti degli ostaggi, sono salite a bordo delle imbarcazioni che sventolavano bandiere gialle, il colore di questa azione simbolica, che si concluderà la mattina stessa, a favore del ritorno dei prigionieri. Cohen, una delle figure di spicco tra le famiglie degli ostaggi, ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non aver fatto abbastanza per salvarli.